Gli altarini di Taylor Mega: "Quando Elisabetta Gregoraci mi aggredì nella hall di un albergo (per colpa di Briatore)"

Il nome di Taylor Mega è stato il primo ad essere affiancato a Flavio Briatore subito dopo la fine del matrimonio con Elisabetta Gregoraci. Era l'estate del 2018 e i giornali parlavano di una (all'epoca) sconosciuta bionda influencer che aveva fatto battere il cuore dell'imprenditore, reduce dalle nozze con la showgirl calabrese con cui aveva avuto il figlio Nathan Falco. E così, oggi che Elisabetta è al Gf Vip, Taylor ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalle scarpe rivelando una scenata fatta dalla donna in un albergo.

Quando Elisabetta Gregoraci urlò contro Taylor Mega

Durante un talk su Elisabetta in onda ieri sera a Live - Non è la d'urso, Taylor ha raccontato: "Io ho avuto un episodio con Elisabetta Gregoraci. All’epoca io non la conoscevo ed ero in un hotel, un famoso albergo a Milano. E praticamente io non la conoscevo non sapevo chi fosse e niente. Lei però si è messa ad urlare in mezzo alla hall di questo albergo. Si era messa a gridarmi contro".

E ancora: "Se non mi conosci perché mi urli contro? Mi diceva ‘ah si c’è anche lei, la ex…”. Lei rivolgendosi e lui diceva ‘c’è la tua ex vedi?’. Sì, ho avuto un flirt con Flavio Briatore, più o meno. Si sapeva, uscì su tutti i giornali. Io però non conoscevo Elisabetta, che però si è messa ad urlare di prima mattina – ha continuato Taylor – Io mi sveglio la mattina e sento queste grida. Ero con il mio cagnolino mentre questa urlava. Davvero ero tranquillissima e appena alzata per portare il mio cane e poi ho sentito queste urla nella hall".

Vecchi dissapori

Non è la prima volta che Taylor si scaglia contro Gregoraci. Già due anni fa, durante un'intervista rilasciata ad un magazine di gossip, parlò della presenza invadente dell'ex moglie del manager nella love story. "Elisabetta è una persona ancora molto presente e questo ha influito parecchio sulla nostra rottura - disse - Pensi che l’ho incrociata qualche giorno fa in un hotel a Milano… Diciamo che non mi ha accolta nel migliore dei modi. Anzi, era molto irritata nel vedermi. Lei è già fidanzata con un’altra persona, e non capisco perché si debba comportare così".