Taylor Swift si commuove al concerto: lo speciale regalo dei fan (che fuori dallo stadio ballano), i video

Milano pazza d'amore per Taylor Swift. Poco prima delle 20 di sabato, annunciato da un countdown, è iniziato al Meazza l'attesissimo concerto della pop star americana, l'artista più ascoltata su Spotify. Swift è salita sul palco e ha saluto con un semplice "ciao" che però è riuscito a mandare in visibilio i fan, che aspettavano quel momento da 13 anni.

La cantante - chitarra rosa al collo - ha aperto lo spettacolo con "Miss Americana & the heartbreak prince", poi in scaletta i brani "Cruel summer", "The man" e ancora "You need to calm down" e "Lover" per poi puntare su pezzi dagli album "Fearless", "Red", "Speak now" e i più recenti "Midnights" e "Folklore". Su "Enchanted" i fan hanno alzato migliaia di cartelli con la scritta "We are enchanted to meet you after 13 years", ovvero "Siamo incantati di incantarti Taylor dopo 13 anni", forse troppi tanto che anche lei ha ammesso che non vedeva l'ora di "divertirmi con gli italiani".

Le sorprese per la popstar però non sono finite e tra una pausa tra una canzone e un'altra i quasi 70mila fan hanno deciso di sbalordirla cantando "Sei bellissima". L'espressione di stupore di Taylor è stata ripresa dai fortunati sotto al palco e poi condivisa sui social e in particolare TikTok. E proprio tramite il portale cinese scopriamo cos'hanno deciso di fare i fan che non sono riusciti a comprare i biglietti delle due date milanesi hanno deciso di rimanere fuori dallo stadio per ballare e cantare comunque le hit della loro eroina.