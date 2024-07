Taylor Swift mania, il Milan realizza una maglietta per la star. Il video e le polemiche

Tutti pazzi per Taylor Swift, la pop star americana che oggi e domani sarà protagonista di due attesissimi concerti a Milano, allo stadio San Siro. Da giorni non si parla d'altro: tra file lunghissime e biglietti a prezzi assurdi. Ma non solo. Secondo le stime, l'indotto generato si aggirerà intorno ai 130 milioni di euro. Agli show - nemmeno a dirlo - tutti sold out parteciperanno circa 160mila persone e circa il 30-50% dei fan viaggerà da fuori città. Per avere una previsione basta considerare quanto accaduto negli Stati Uniti. I fan che partecipano a ogni concerto della pop star sono circa 54mila, ognuno dei quali spende mediamente 1.327 dollari.

Insomma, non un mero concerto ma un vero e proprio evento che coinvolge tutto il capoluogo lombardo. E così anche il Milan ha cavalcato l'onda realizzando una maglietta ad hoc proprio per la star internazionale. Il video è stato pubblicato sulle pagine social della società. I commenti? Non proprio positivi.

Le immagini e i commenti

"Per favore cancellatelo", scrive un utente (ma in lingua inglese). E ancora altri commenti sotto al filmato in cui viene mostrato com'è stata realizzata precisamente la maglietta: "Cancellate questo post..", "Cancellate", "Tutte le mosse di marketing le sapete fare bene, il mercato estivo però no, a quanto pare", "13 luglio, ancora 0 acquisti ma non c'è fretta. Tranquilli", "Ennesima buffonata. Siete buoni solo per il marketing, non per il calcio".