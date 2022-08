"Buttafuori, piano! E' minorenne". Il rapper Tedua placa una rissa al concerto

E' grazie a TikTok che stiamo conoscendo siparietti che avvengono durante i concerti e che, fino a qualche tempo fa, restavano confinati al momento in cui accadevano. E' il caso di retroscena emozionanti, come quella coppia ormai famosa che danzò al live di Ultimo, con lei in carrozzina e lui che le faceva fare una piroetta, ma è anche il caso di situazioni più spiacevoli, come gli insulti sessisti ad Elettra Lamborghini o Myss Keta oppure, stavolta, della rissa avvenuta al concerto di Tedua.

E' virale sulla piattaforma cinese un video in cui il rapper è intento a sedare una lite scoppiata tra il pubblico. "Niente cori", grida dal palco l'artista, al momento in radio col brano Sapore feat. Fedez. "Non bullizziamo nessuno, cerchiamo di risolvere la situa". Poi si rivolge ai bodyguard: "Anche te buttafuori con calma, è minorenne". Quindi il 28enne si rivolge alle prime file, in cui sono presenti ragazzi intendi a chiedere selfie: "Non mi chiedere la foto, non vedi che si stanno menando? Ragazzi, per favore non mi fate proposte per i vostri cugini". Oltre 300mila i like alla clip, che porta come didascalia l'ironico: "Tedua è l'educatore dell’oratorio".