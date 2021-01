Paura per Alessandra De Angelis: positiva al coronavirus a pochi giorni dal parto

Un filo di voce, le lacrime che scendono, Alessandra De Angelis, ex partecipante di Temptation Island ha dato una spiacevole notizia ai suoi followers nella serata di giovedì: "Sono positiva al Covid-19, a 37 settimana mai avrei pensato di trovarmi in questa situazion".

C'è grande preoccupazione in casa D'Avanzo, l'adrenalina per l'imminente nascita della loro terzogenita è stata frenata dall'esito di un tampone al quale la giovane campana è stata sottoposta prima di un tracciato di routine.

Fortunatamente il compagno Emanuele e i figli Beatrice ed Enea sono risultati negativi ma questa cosa le mette ancor più ansia perchè non sa bene cosa fare: separarsi dal marito e dai figli per la quarantena? É pur vero che se fosse, avrebbero già incubato il virus, visto che sono a strettissimo contatto con mamma e moglie. Una decisione delicata soprattutto perchè Alessandra è vicinissima al termine della gravidanza e ora più che mai non vorrebbe staccarsi dai suoi bambini

Nei giorni scorsi aveva infatti raccontato di avere la sensazione che la piccola Adria Maria avesse fretta di nascere, lamentava dolori e spossatezza. Ora purtroppo sa che tutti quei sintomi altro non erano che legati al virus che l'aveva colpita.

Positività che l'ha lasciata interdetta dal momento che ha sempre usato ogni precauzione quando usciva di casa. Proprio per questo la giovane ha voluto lanciare un messaggio ai suoi followers: "State attenti e pregate per me".