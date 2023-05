Temptation Island, Carlotta Adacher racconta i dettagli del terribile incidente

Venti giorni dopo il terribile incidente che l'ha costretta in ospedale per delle pesanti fratture al volto, Carlotta Adacher risale in auto e racconta sui social le emozioni provace: "Mi ha fatto effetto - racconta l'ex tentatrice di Temptation island sui social - ho rivissuto quei momenti ma allo stesso tempo sentivo di averne bisogno, sentivo di dover risalire e affrontare".

Solo pochi giorni prima aveva raccontato ai followers la diagnosi a seguito del trauma subito il 30 aprile scorso. "Frattura scomposta dello zigomo, la parte orbicolare, del naso, della mascella, denti, osso e palato - ha dichiarato - Stiamo cercando di capire se dovrò fare altre operazioni. Settimana prossima avrò un altro controllo perché il gonfiore è davvero tanto e per quanto riguarda lo zigomo e il naso non si capisce bene se il naso è storto, se con il gonfiore poi sembrerà più dritto. Dipende tutto da come si sgonfia e anche per lo zigomo che è più proiettato verso il fuori rispetto all'altro e in più la bocca."

Non si può dunque dire archiviata questa parentesi. I prossimi giorni, e i prossimi controlli medici, saranno fondamentali per capire se la modella dovrà sottoporsi ad altri ricoveri e di conseguenza ad altri interventi chirurgici ma già il fatto di aver ripreso la sua quotidianità, seppur con qualche acciacco, le permette di affrontare il tutto con un piglio diverso.