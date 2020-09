Temptation Island 2020, chi sono Carlotta e Nello: lavoro, età e presentazione

Carlotta e Nello sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020, il reality delle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi in onda a partire da mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5.

Chi sono Carlotta e Nello: lavoro e storia d'amore

Carlotta Dell'Isola ha 27 anni, viene da Anzio, e lavora in un Luxury Outlet a Nettuno, in provincia di Roma. Nello Sorrentino ha 32 anni ed è di Napoli. Non si conosce la professione dell’uomo, grande tifoso della squadra della sua città. I due sono fidanzati da sei anni e la loro storia è giunta a un punto di svolta importante.

Chi sono Carlotta e Nello: i problemi della coppia

E’ Carlotta ad aver deciso di partecipare al programma, motivata dalla scarsa predisposizione del compagno a ufficializzare il loro rapporto con le nozze. "Siamo arrivati a un punto della nostra storia in cui per me o ci sposiamo o ci lasciamo. Ma ho sbagliato persona perché Nello è super moderno e non ci pensa proprio", spiega nel video di presentazione lei; "Lei vuole a tutti i costi sposarsi, io invece al contrario suo sono per la convivenza", il commento di lui.