Temptation Island, Davide Basolo frena Jessica Mascheroni e poi fa serata con lei

"Prima che escano storie strane faccio io la storia", il tentatore Davide Basolo dopo aver dichiarato che non potrà esserci alcuna storia con Jessica Mascheroni, condivide una stories proprio con l'ex partecipante di Temptation Island. Il contesto è quello di una serata nella quale si mostrano insieme con altre persone e l'ex tentatore, quasi per mettere le mani avanti, prende in mano la situazione e si mostra con la Mascheroni.

L'ex tentatore frena

Eppure appena qualche ora prima si era affrettato a dire, in una diretta social con altri tentatori: “Io a Jessica voglio molto bene, ci sentiamo e lei ha fatto il suo percorso, per capire lei cosa voleva nella vita. Io sono stato un tramite che ha cercato di capire le sue mancanze, quello che provava e voleva. Se la mia presenza l’ha aiutata ad arrivare a delle risposte, questa è la cosa più importante per me, per il bene che le voglio e il rapporto che si è instaurato. Chi dice che sono un attore e ca**ate del genere, continuate anche a dirlo… Io sono contento del percorso che ho fatto […] che lei sia serena e abbia voltato pagina. La protagonista era assolutamente lei, io ero un contorno”.

Davide Basolo e Jessica Mascheroni si sono infatti incontrati all'interno del programma Temptation Island al quale Jessica aveva partecipato con il fidanzato Alessandro Autera. Coppia uscita scoppiata al termine del loro percorso. Cosa ci sia realmente tra i due non è dato sapere certo è che Basolo in queste ore continua a lanciare frecciatine a mezzo social : "Nonostante io continui a dire che se uno insulta e dice cattiverie gli tornano indietro, queste continuano a dire cattiverie. Io non sono e non sono mai stato nessuno". A chi saranno rivolte?