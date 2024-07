Temptation Island, piovono critiche e interviene Andrea Delogu: botta e risposta social

Guardare Temptation Island è una vergogna? Per molti sì e per altri, per la precisione 3.248.000 telespettatori, no. I programmi considerati 'trash' da anni accendono il dibattito, sui social e non solo, tra chi afferma che sia indecoroso seguirli e chi, invece, sottolinea la loro funzione di intrattenimento leggero. Che poi così leggero non è, visti i rapporti di coppia, al 'limite', che vengono mostrati con le loro dinamiche discutibili, atteggiamenti possessivi, gelosie estreme. Temptation può anche essere vista come una vetrina nella quale vedere cosa è giusto e cosa non lo è. Ma questo è un altro discorso ed è giusto che ognuno abbia la propria opinione.

E parlando di posizioni sullo show ha fatto molto discutere, su X, quella di Andrea Delogu. Dopo aver visto la prima puntata, andata in onda giovedì, la conduttrice ha scritto sull'ex Twitter un commento che lasciava intendere che lei fosse una telespettatrice del programma: "Sto recuperando Temptation Island, ma come è possibile che dopo 10 anni i ragazzi ancora credono che le corteggiatrici siano interessate sul serio? Cioè va bene la prima stagione, ci poteva stare ma poi... Che problema è? Dispercezione di sé stessi? Ego? Alcool?". Una riflessione che ha suscitato un vero e proprio dibattito nel quale sono state anche mosse numerose critiche ad Andrea.

"Chi lo guarda non è che sia messo meglio. Senza offesa, eh", ha scritto qualcuno. "Scusami se ti chiedo - ha commentato un altro utente - ma veramente guardi Temptation Island? Mi cadrebbe un mito, perché ti faccio molto più intelligente di quella che già sei. È uno dei programmi più inutili nella storia della tv Italiana...". E ancora: "Più semplicemente il copione che devono seguire…secondo te dopo anni, se tengono veramente a salvare la coppia, fanno i cretini dopo 10 minuti? Dai Andrea sei troppo intelligente per non arrivarci (specialmente vivendo nel mondo dello spettacolo)". Ad alcune di queste esternazioni Delogu ha replicato.

A Temptation nessun copione

"Conosco uno degli autori", ha risposto Delogu, "Nessun copione alle coppie. Di nessun genere. Pensa che grandi attori sarebbero". "Avete un problema con l'apparire - ha poi aggiunto la conduttrice rispondendo a chi la critica per guardare un programma non culturalmente alto - Questa ansia di dover sembrare intelligente o interessante. Oddioh se vedo un programma considerato trash allora sono stupidoh! È divertentissimo purtroppo per voi. Preferirei mille volte Temptation Island ogni sera che annoiarmi a fare a gara di 'quante ne sai'".