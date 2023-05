Carlotta Adacher posta le immagini schock post incidente: "Un secondo, l'impatto, il nulla"

"Tanta paura in quei secondi prima di chiudere gli occhi e non riuscire più ad aprirli", così l'ex tentatrice di Temptation Island Carlotta Adacher descrive i drammatici momenti vissuti in un pomeriggio di fine aprile quando è rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale che le aveva lasciato pesanti segni sul volto.

A raccontare dell'accaduto sui social era stata la sorella Alessia che, attraverso il profilo di Carlotta aveva riferito dell'accaduto e chiedeva ai followers di sostenerla in quei momenti così difficili.

Oggi, a distanza di giorni, l'influencer ha voluto anche mostrare il suo volto pieno di lividi e cerotti: "Con il tempo tutto questo sarà sempre più un ricordo e come sempre lo condividerò con voi", sottolinea in un post la romana che nonostante tutto non si è persa d'animo e sta affrontando al meglio questo momento difficile.

Tantissimi i messaggi di sostegno e incoraggiamento che le sono arrivati sia dal mondo dello spettacolo, con i messaggi dell'ex tronista Gianluca De Matteis e dell'ex gieffino Matteo Diamante ma anche dalle migliaia di followers che la seguono dai tempi di Temptation Island.