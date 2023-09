Temptation Island, Gabriela Chieffo: "Per Giuseppe ho perso 45 chili". E pubblica le foto del "prima e dopo"

Dopo Temptation Island, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara hanno iniziato un nuovo capitolo della loro vita. Perdonati i tradimenti e superate le incomprensioni, la coppia adesso è pronta a convolare a nozze, novità che il pubblico di Uomini e Donne ha saputo assistendo alla proposta fatta da lui nello studio di Canale 5. La loro storia è stata ripercorsa nell'ultima puntata di Verissimo in onda sabato 23 settembre, nel corso di un'intervista che non ha mancato di suscitare un dibattito social per le affermazioni di Gabriela su un suo forte dimagrimento. La donna ha confidato che dopo aver scoperto che il fidanzato, con cui sta assieme da quando aveva 12 anni, era iscritto a un sito di incontri con il nickname "American Boy" è andata in crisi ed è stata malissimo. "Da gennaio stavo male, ero morta. Da gennaio ho perso 45 kg" ha sostenuto la ragazza davanti a Silvia Toffanin rimasta allibita dalla sua affermazione. Il racconto ha suscitato svariati commenti tra gli utenti, increduli su una perdita di peso così importante che sarebbe avvenuta in un anno.

Stanca delle critiche, finita la messa in onda della sua intervista Gabriela ha postato su Instagram le foto che la ritraggono "prima e dopo" il dimagrimento, con un messaggio indirizzato a chi non crede alle sue affermazioni: "Per chi dice “sei sempre stata magra”", ha scritto a corredo delle immagini dove diversi follower hanno scritto il loro pensiero a supporto delle sue parole. "Non dovevi giustificare nulla. Nessuno dovrebbe più giustificare nulla della propria vita", ha scritto qualcuno, mentre lei anche anche in diverse storie Instagram ha ribadito quanto detto in tv: "Solo io e la famiglia sappiamo. Perdere quel peso mi ha creato anche problemi. Chiudo questo discorso, non ne parlo più".

