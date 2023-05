Temptation Island, ex tentatrice vittima di un incidente stradale: parla la sorella

"Carlotta è stata coinvolta in un grave incidente stradale, non è in pericolo di vita ma ha varie fratture scomposte in viso", a parlare è Alessia Adacher, sorella della modella romana, conosciuta per la sua partecipazione a Temptation Island come tentatrice. Nei giorni scorsi Carlotta Adacher aveva pubblicato una stories sul suo profilo Instagram dove scriveva poche righe a corredo di una foto che la immortalava su un letto di ospedale. Scatto che aveva fatto preoccupare i migliaia di followers della giovane.

Carlotta in questo momento non è in grado di parlare ma come spiega la sorella: "ci tiene a dare un seguito al profilo e voglio ringraziarvi di tutto l'affetto che dimostrate, non smettete di farlo. Il percorso non sarà facile" sottolinea Alessia Adacher nel video registrato e condiviso sul profilo social della sorella.

Chi è

Trentaseienne romana è nata a Roma ma ha origini tedesche. Modella specializzata in ambito estetico e medico è stata una delle tentatrici dell'ultima edizione del programma di Canale 5. La sua vicinanza ad Alessandro Autera aveva messo in crisi il rapporto con la compagna Jessica Mascheroni tanto che i due aveva deciso di usciere da soli dalla trasmissione. Spenti i riflettori era nata una frequentazione tra Carlotta ed Autera, durata poco, e nell'ultimo periodo si era parlato di una presunta relazione con l'ex tronista Giulio Raselli.