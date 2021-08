Temptation Island, nuovo amore per Jessica Mascheroni? Gatta ci cova

Finita in maniera brusca la sua relazione con Alessandro Autera, la 34enne Jessica Mascheroni, al centro del gossip per lapresunta frequentazione con l'ex tentatore Davide Basolo, si racconta ai followers attraverso un video messaggio che vorrebbe fare un po' di chiarezza: "Mi scrivete per sapere se sono viva o meno ma vi ricordo che sono single, o quasi", risponde lei.

Scambio di frecciatine tra Basolo e Autera

Parole che lasciano intendere ad una frequentazione in corso e questo qualcuno potrebbe essere proprio Basolo che nei giorni scorsi è finito al centro di una polemica dopo alcune frecciatine contro l'ex della Mascheroni. Questione dalla quale Jessica si defila: "Non mi mettete in mezzo - spiega l'ex di Autera - La vertà la so, la sanno anche loro".

Sette anni "di noia"

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, hanno partecipato a Temptation Island come coppia che stava insieme da ben 7 anni. A scrivere alla trasmissione era stata Jessica: "Quando ho conosciuto Alessandro era intraprendente, era il classico ragazzo che piaceva a tutte e invece da quando siamo andati a convivere è diventato una persona fredda e monotona che pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro. Non facciamo niente, stiamo a casa, guardiamo la tele, divano e non usciamo neanche. Vorrei un po' di fuoco, meno noia".

Fuoco che a quanto pare si è acceso con la tentatrice Carlotta Adacher che Autera ha avvicinato all'interno del reality e con la quale sta continuando a vedersi anche fuori dal programma.