Temptation Island, Alessandro Autera: "Karina chi?" e lei lo demolisce: "Poverino non ci arriva"

I commenti dell'opinionista sono arrivati a destinazione. L'ex concorrente del reality Mediaset dichiara di non conoscere la Cascella e lei fa presente come il giovane imprenditore sia fuori luogo e prossimo a finire nel "dimenticatoio delle presenze tv"

Continua lo scambio di frecciatine a mezzo social tra l'opinionista Karina Cascella e l'ex concorrente di Temptation Island Alessandro Autera. A quanto pare il commento della Cascella dopo il video pubblicato da Autera e l'ex Jessica Mascheroni non è piaciuto all'imprenditore che ha replicato a mezzo social dicendo: "Non so chi sia Karina Cascella", e per uno che ha partecipato ad un reality Mediaset, suona abbastanza strana questa affermazione. Non solo, Autera continua dicendo: "Vuoi il mio Ip anche tu?".

Di te non si ricorderà più nessuno

Pronta la risposta della Cascella: "Di quale caxxo di Ip stai parlando fratello (come parli tu)? Sono qua, dal basso della mia popolarità (ride) che mi chiedo quale sarebbe il tuo Ip..Svegliati perchè Ferragosto è vicino, di te non si ricorderà più nessuno".

E ancora: "Non ci arriva poverino, non ce la fa, non è colpa sua", e poi mostra con uno screen che nell'elenco dei suoi followers c'è proprio Autera, lo stesso che ha dichiarato di non sapere chi fosse.