Temptation Island, Karina Cascella contro Alessandro e Jessica: "Non siete un caxxo di nessuno"

"Mi fanno impazzire dal ridere quelli che fanno i reality e si sento arrivati, dei vip", esordisce così Karina Cascella in merito al video condiviso sui social dalla ex coppia formata da Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, usciti separati dall'ultima edizione di Temptation Island.

Non siete un caxxo di nessuno

" ...ho visto Alessandro che fa un video insieme alla sua ex dicendo non capisco perché dovete avere sempre da ridire, siamo amici - sottolinea l'opinionista - innanzitutto che chi te l'ha chiesto e anche se qualcuno ve l'avesse chiesto è perché voi avete deciso di mettere in piazza i fatti, anche quelli più intimi...ma dove andate ragazzi, tre due uno e nessuno si ricorda di voi...Non siete un caxxo di nessuno".

"Chissà che cosa farebbero questi qui se avessero la possibilità di stare in tv per qualche tempo - continua Karina - se per una due tre puntata si gasa pensando di essere chissà chi senza non aver fatto nulla al di fuori del raccontare quante volte facevano sesso, i soldi chi li portava a casa, robe terra terra. Io nel lontanissimo 2005 l'ho fatto senza raccontare nulla di così intimo...Chissà se partecipassero a più cose, si sentirebbero Dio. Alessandro non ti fomentare che non c'è motivo...lascia passare Ferragosto che di te non si ricorda più nessuno".