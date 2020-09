Temptation Island 2020, chi sono Nadia e Antonio: lavoro, età e presentazione

Nadia e Antonio sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020, il reality delle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi in onda a partire da mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5.

Chi sono Nadia e Antonio: lavoro e storia d'amore

Nadia ha 22 anni, Antonio Giungo 32. Studentessa lei, imprenditore lui (lavora presso un’agenzia di eventi), entrambi vengono da Reggio Emilia. I due fanno coppia da quasi due anni, tempo che per Antonio è sufficiente per capire se davvero sia lei la donna della sua vita.

Chi sono Nadia e Antonio: i problemi della coppia

Dieci anni di differenza sembra essere un dettaglio non da poco per la relazione di Nadia e Antonio, come ha rimarcato lui nel video di presentazione. "Sto con Nadia da un anno e nove mesi e sono più grande di lei di 10 anni. Sono stato io a chiamare Temptation Island perché, anche se la amo, ho bisogno di capire se è la ragazza giusta, per me, per costruirci un futuro assieme", spiega Antonio che si definisce “una persona con la testa sulle spalle, invece e lei è una ragazzina viziata che sta tutto il giorno sul divano a non fare niente e questo non mi sta bene”.

Divergente la posizione di Nadia pronta a respingere le critiche del fidanzato: "Lui pensava di aver trovato la ragazza che lavava, puliva, cucinava. Io sono totalmente l'opposto di questo. Non permetterò a nessuno di cambiare il mio modo di essere. Io sono così".