Temptation Island settembre 2020: cast, coppie, quando comincia e cosa c'è da sapere

Lavori in corso per 'Temptation Island' di settembre 2020. Dopo il grande successo dell'edizione estiva (capace di segnare il record della puntata più vista di sempre), il reality show delle tentazioni prodotto da Maria De Filippi è pronto a tornare con le nuove puntate, questa volta condotte da Alessia Marcuzzi, che per la seconda volta prende il posto dello storico padrone di casa Filippo Bisciglia. Sei le coppie in gara, tutte rigorosamente non famose, dopo la versione ibrida (nip e vip) di luglio. Di seguito tutte le indiscrezioni in vista della partenza.

Temptation Island settembre 2020, quando comincia

Non è ancora stata comunicata una data ufficiale di inzio, ma gli spot in onda in questi giorni sulle reti Mediaset annunciano la messa in onda a breve, presumibilmente intorno a metà settembre.

Temptation Island settembre 2020, le coppie

Alberto e Speranza

Nadia e Antonio

Carlotta e Nello

Sofia e Amedeo

Serena e Davide

Anna e Gennaro

Temptation Island 2020, il format

QUANDO SI CHIAMAVA 'VERO AMORE'. Il format debutta per la prima volta in Italia nel 2005, con il nome di Vero amore: all'epoca il programma era condotto da Maria De Filippi, ma non ebbe molto successo. Per cui sono passati nove anni prima di una nuova messa in onda, arrivata appunto nel 2014 con il nome Temptation Island e Filippo Bisciglia alla conduzione.

COME FUNZIONA . Sei coppie, non sposate e senza figli, 21 giorni da trascorrere “separati”, 12 ragazzi single per le fidanzate, 12 ragazzi single per le fidanzate e un unico posto da sogno. E il desiderio per i protagonisti di trovare una risposta a tre importanti domande: la vita di coppia è la vita che voglio? Amo davvero la persona a cui sono legato/a? La persona a cui sono legato/a, mi ama davvero?

Un appuntamento fisso – di certo il più importante per i protagonisti – segnerà il tempo all'interno del villaggio: il Falò. Proprio qui infatti, le coppie avranno l’opportunità di fare luce su reali sentimenti e scoprire cosa realmente sta vivendo il proprio partner dall’altra parte del villaggio, curiosando tra alcuni significativi video estratti della vacanza “forzata” che sta facendo l’altro.

Tutti e dodici i componenti delle coppie però, al calar del sole sul ventunesimo giorno – nel corso dell’ultimo Falò – dovranno avere la risposta giusta alla domanda cruciale: “Vuoi uscire di qui con la persona con cui sei arrivato/a?”.