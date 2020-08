Temptation Island, il single Alessandro Usai scrive a Manila Nazzaro: il post

Alessandro Usai ha aspettato qualche ora prima di commentare questa edizione di Temptation Island, conclusa giovedì 30 luglio con un successo straordinario. Il 23enne cagliaritano è stato uno dei cosiddetti ‘tentatori’ del programma, tra i ragazzi single che hanno vissuto l’esperienza televisiva insieme alle fidanzate chiamate a testare i loro sentimenti nei confronti dei rispettivi partner. Tra loro anche Manila Nazzaro che con il suo Lorenzo Amoruso si è riconciliata davanti a un falò di confronto finale che ha riacceso un amore reciproco e mai spento. E proprio a lei, alla donna che ha avuto la possibilità di conoscere a fondo nel corso dell’indimenticabile esperienza televisiva, Alex ha destinato un messaggio, scritto su Instagram a corredo di una foto che li mostra insieme durante un momento goliardico del reality.

Il messaggio di Alessandro per Manila

““Prometto Manila che se andrà in onda lo pubblicherò. Aspetta che faccio una faccia compiaciuta...”; e visto che sono di parola (oltre che “del mestiere”) la pubblico. Grazie infinite per aver sopportato la mia pressione che ti ha portato al limite. Ma so che eri la persona più adatta per poter scherzare in quella maniera”, ha esordito Alessandro descrivendo la foto che li mostra insieme in un momento dingioco del programma. “E’ stato un viaggio nei sentimenti anche per noi; un viaggio che ci fa tornare cambiati, un viaggio che ci ha aperto gli occhi su tante cose. Abbiamo trovato donne fidanzate che ci hanno fatto capire di cosa ha realmente bisogno e di cosa non ha bisogno una relazione sana. Ci hanno fatto capire che ci sono insicurezze difficilissime da superare e che la gelosia è possesso ed il possesso non è amore”.

“Da questa esperienza ho capito che l’amore è qualcosa di tanto grande ed è composto da piccole cose come attenzioni, dedizione, complicità e che funziona bene solo quando si cammina pari passo uno accanto all’altro e nessuno dei due predilige di stare davanti”, ha aggiunto ancora, per poi ringraziare la produzione del programma e coloro che hanno condiviso con lui questa esperienza: “E non per ultimo ci tengo a ringraziare i miei compagni di viaggio. Indescrivibili. Folli ma tremendamente simpatici. Ragazzi eccezionali capaci di incoraggiarti nel momento del bisogno e di farti piegare in due dalle risate un attimo dopo! Non potevo chiedere compagnia migliore. Non importa ciò che è stato; ciò che importa è che alla fine l’amore (quando c’è) vince sempre”.

L'ex marito di Manila Nazzaro lancia una bordata: "Le bugie hanno le gambe corte"

Manila Nazzaro è stata tra le partecipanti più apprezzate di questa edizione di Temptation Island durante la quale è emersa la solidità della sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso e fatto emergere la sua maturità e il suo carattere. Tuttavia, l'ex marito Francesco Cozza, che più volte è stato tirato in ballo durante l'esperienza di lei nel reality show, non ha esitato a scagliarsi contro la ex Miss Italia. Cozza, ex calciatore 46enne, non ha nominato direttamente Manila, ma ha lanciato messaggi eloquenti tramite Instagram. “I miei giudici più severi… le bugie hanno le gambe corte”, ha scritto in un post, a corredo di una foto in cui appare insieme ai suoi due figli. E ancora: "Chi brilla di luce propria non ha bisogno di oscurare gli altri per apparire. La serietà è un’altra storia".