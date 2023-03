Temptation Island, Sofia Calesso e Alessandro Medici sposi: ecco chi saranno i testimoni

"La proposta è stata inaspettata. Io lo speravo ma non ci credevo più che arrivasse", Sofia Calesso, ex partecipante di Temptation Island 2020, è pronta al grande passo con il suo Alessandro. A rivelarlo è proprio la 33enne perugina che, in una recente intervista rilasciata a Fralof, ha svelato alcune indiscrezioni sul matrimonio che sarà a Perugia, la loro terra.

La data

"Abbiamo ipotizzato una data - racconta Sofia - Parliamo di marzo. E’ il compleanno di Alessandro e di mio figlio, inizia la primavera, insomma un mese positivo per noi. La Pasqua l’anno prossimo capita alla fine di marzo quindi abbiamo pensato alla domenica precedente, il 24".

La loro partecipazione a Temptation Island ebbe un percorso burrascoso, ai ferri corti già dai primi giorni a causa dell'acciecante gelosia di lui, dopo un accesissimo falò di confronto, chiesto da lui, alla fine della prima puntata, i due si giurano amore eterno e lasciano il reality mano nella mano.

Ma, tornando alle nozze, Sofia ha rivelato che ad accompagnarla nel suo grande giorno ci saranno anche due ex compagni di avventura: Pietro e Antonella (Elia): "Le nostre partecipazioni andranno a loro - racconta - fanno parte della nostra vita e hanno fatto insieme a noi il percorso a Temptation Island. Mi piacerebbe averli proprio come testimoni". Ma ancora non lo sanno. Al fianco di Alessandro, con ogni probabilità, ci sarà invece Lorenzo Amoruso (ex di Manila Nazzaro) anche lui ex Temptation Island. Anche lui ancora ignaro dell'invito.