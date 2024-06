Giornata nera per Micol Olivieri: prima tentano il furto in auto e poi l'hackeraggio del profilo

Amara sorpresa per Micol Olivieri, al rientro da una piacevole giornata di mare. L'influencer - famosa per essere stata attrice nella serie tv "I Cesaroni" - è scomparsa dai social e al suo ritorno ha spiegato quanto le fosse accaduto: "Andiamo a riprendere la macchina, vetro spaccato, quello piccolo, un delirio, per fortuna non hanno rubato nulla, vetri ovunque, avevo il telefono scarico, lo metto in carica e appeno lo riaccendo vedo che non riesco ad accedere ad Instagram".

Ha quindi chiesto aiuto al consulente Meta, ovvero la società che gestisce Facebook e Instagram. Quest'ultimo infatti la sta seguendo da un anno e ha scoperto che c'era stato un accesso esterno: "Vede che c'è stato un accesso da Casablanca un'ora prima... Hanno provato ad hackerare il profilo". Fortunatamente si è trattato di un tentativo che non è andato a buon fine ma per una professionista che lavora sui social sono state ore di puro panico. Ad appesantire la giornata una brutta discussione con il figlio minore Samuel: "Negli ultimi giorni mi sta mettendo alla prova, ho tolto tutto, l'ho messo in punizione, io non so più cosa pensare...ora vediamo".

Micol in questi anni si è costruita una solida carriera da influencer e, nel frattempo, ha messo su una altrettanto solida famiglia. Trentuno anni compiuti, si è sposata nel 2014, ovvero ad appena vent'anni, con il calciatore Christian Massella e di lì a poco i due hanno annunciato di aspettare il primo figlio. Poi la nascita del secondo, Samuel Ermes.