Mammucari-Caprarica, nuovi dettagli sulla lite dietro le quinte di Ballando con le stelle: "Io sono scappato"

Emergono nuovi dettagli sull'indiscrezione di una lite molto accesa tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica poi degenerata in uno scontro fisico fermato dai presenti dietro le quinte di Ballando con le stelle. "I due hanno iniziato a dirsele di santa ragione" ha raccontato Davide Maggio a proposito degli insulti successivi alle parole che Mammucari ha riservato al concorrente durante la diretta della puntata di sabato scorso, causa di un faccia a faccia ravvicinato che ha indotto i presenti a separarli fisicamente. Sulla vicenda i diretti interessati non hanno dichiarato nulla, ma intanto un riferimento è arrivato da Lorenzo Tano ospite de La Volta Buona su Rai 1.

"Voi magari ne sapete qualcosa in più visto che eravate lì sabato" ha chiesto Caterina Balivo: "Si parla di una rissa dietro le quinte, uno scontro, forse un battibecco...". Il figlio di Rocco Siffredi ha confermato allora l'accaduto e ha ammesso di essere scappato via: "Io sono una persona molto tranquilla e non amo il caos. Ho visto qualcosa e sono andato via, sono proprio uscito, non ho voluto assistere. Ho preso il caffè e me ne sono andato e Lucrezia ha seguito me e che ne siamo andati", ha detto parlando della sua insegnante di danza con cui è in corso una storia sentimentale. Presente anche Rossella Erra che ha minimizzato l'accaduto: "Si fanno molte chiacchiere, e direi troppe. Quella non è solo la sala delle stelle, ma è anche una sorta di spogliatoio. Come succede a calcio, nello spogliatoio succedono queste cose. Però deve rimanere tutto lì..." ha detto lei. Ora non resta che attendere la versione ufficiale sulla situazione che accende gli animi al di là della gara di ballo.