Teo Mammucari e Carlotta Mantovan a pranzo fuori insieme, ma lui sarebbe segretamente fidanzato (con una trentenne)

A Ballando con le Stelle quest'anno ci sono molti personaggi che fanno parlare di sé e non solo per come ballano. Non sono mancati gli screzi tra giuria e ballerini, come quelli tra Lucarelli-Ricky Tognazzi e la moglie, non in gara, Simona Izzo, oppure i gossip, poi confermati, su Lorenzo Tano e Lucrezia Lando e le battute, spesso pungenti, di Teo Mammucari. E proprio Teo è stato pizzicato dai fotografi di Chi in dolce compagnia.

Il conduttore, 59 anni, è stato fotografato in compagnia di Carlotta Mantovan, 40 anni. I due erano andati a pranzo insieme in un bar di fronte all'Auditorium Rai del Foro Italico dove ogni settimana fanno le prove per Ballando. I due ballerini sono molto diversi non solo nella vita, ma anche nel modo in cui affrontano lo show: lei porta il suo sorriso e il ricordo del marito, Fabrizio Frizzi, ogni sabato sera sul palco di Milly Carlucci, lui invece è il mattatore della serata tra ironia, scontri con la giuria e anche con gli altri concorrenti.

Il settimanale però chiarisce che "nessuna illazione" dev'essere fatta sui due che sono solo amici (e in questo periodo colleghi). Anche perché Teo sarebbe felicemente accompagnato da circa un anno da una "misteriosa militare trentenne". Sulla donna non si hanno altre informazioni e lo stesso Teo sembra interessato a non lasciar trapelare nessuna indiscrezione, ma chissà, se durante lo show di Rai 1, si lascerà sfuggire qualche dettaglio sulla sua vita amorosa.