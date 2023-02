Teo Mammucari si dà all'ipnosi e manda in trans llary Blasi, il video è impressionante

Dopo l'addio a Le Iene sembra proprio che Teo Mammucari abbia deciso quale strada intraprendere, o perlomeno, quale nuova passione coltivare oltre a quella per la tv. Di cosa si tratta? Dell'ipnosi. Ebbene sì, il conduttore e volto tv di molti programmi Mediaset ha preso spunto da Giucas Casella e si è dato all'ipnosi, una disciplina mistica in grado di mandare in trans le persone in uno schiocco di dita. Ed è proprio così che Teo, in compagnia di un gruppo di amici, ha voluto mettere in mostra le sue abilità di ipnotizzatore facendo vedere a tutti quanto sia bravo in questa impresa da vero mentalist.

Mammucari, infatti, ne ha approfittato di una cena tra amici per esercitarsi nell'ipnosi e ha deciso di tirare in ballo anche una sua amica famosissima e presente alla cena, Ilary Blasi, l'ex moglie di Francesco Totti ormai regina del gossip dopo uno dei divorzi più chiacchierati della cronaca rosa italiana, che è stata ipnotizzata dal collega finendo letteralmente in trans. La fidanzata di Bastian Muller, infatti, è finita, impotente e addormentata, addosso a Teo che sembra proprio essere riuscito a ipnotizzare non solo Ilary ma anche altre persone.

E stando al video che riprende il momento esatto dell'ipnosi di Ilary, non credere al fatto che l'ipnosi ci sia stata per davvero risulta davvero impossibile.

Teo, infatti, fa prima rilassare Ilary Blasi, "parlando con il suo inconscio", come spiega poi ai suoi amici, e lei, in un batter d'occhio si accascia su di lui, come se fosse davvero soggiogata da un'entità superiore. Un momento divertente ma comunque molto impressionante che ha subito fatto il giro dei social, anche perché, immaginarci una donna come Ilary Blasi perdere coscienza dopo un'ipnosi fa un po' strano, ma stando alle immagini sembra sia andata proprio così.

