Teo Mammucari, mascherina abbassata: arriva la polizia (FOTO)

Che svista per Teo Mammucari. Durante una passeggiata in via del Corso, una delle strade dello shopping più famose a Roma, con la figlia Julia e l'ex compagna Thais Wiggers, il conduttore ha commesso una doppia 'infrazione': non solo la mascherina indossata in modo scorretto, ma anche la scelta di andare in due su un monopattino elettrico.

Teo Mammucari e la polizia

Mammucari, come riporta il settimanale Oggi, "scorrazzava in due (vietato) sul monopattino e non indossando correttamente il dispositivo di protezione (il naso era scoperto). Non è stato fermato, però, dalla polizia: è stato solo riconosciuto dagli agenti". La lezione di monopattino elettrico, dunque, poteva finire molto male per papà Teo, ma le forza dell'ordine non hanno ritenuto di dover procedere con eventuali sanzioni. Nelle foto vediamo infatti gli agenti che abbassano il finestrino e scambiano qualche parola con il volto tv, ma non fanno alcuna multa.

Mammucari in versione papà

E' insolito vedere Mammucari in vesti familiari. Da sempre geloso della sua privacy, il giudice di Tu si que vales è dietro le quinte un padre amorevole della piccola Julia, con cui si immortala in qualche siparietto su Instagram, e negli anni è riuscito a costruire un bel rapporto con la madre di lei, la showgirl brasiliana Thais, con cui si è detto addio nel 2009 dopo tre anni d'amore.