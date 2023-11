Teo Mammucari blocca Selvaggia Lucarelli su Instagram: lei mostra lo screenshot sui social

Clima teso a Ballando con le stelle dopo l'ultima puntata che ha visto Teo Mammucari criticare duramente Selvaggia Lucarelli al momento dei giudizi sulla sua performance. L'accaduto è stato anche tema dell'intervista rilasciata dal concorrente dello show di Rai1 a Mara Venier, dove ha dichiarato di non divertirsi più, di non avere più voglia di litigare e di non lasciare il programma solo per questioni contrattuali.

Le parole di Mammucari come l'episodio che l'ha trovata suo malgrado continuamente interrotta durante la diretta di sabato sera, sono state commentate da Selvaggia Lucarelli, ospite di Francesca Fialdini nel programma Da noi... A ruota libera. "Non accetta il fatto di essere un concorrente e quindi, in qualche modo, di avere un ruolo, in alcuni momenti, un po' subalterno", ha commentato la giudice di Ballando: "Non accetta neppure il fatto di dover subire un giudizio, di avere un ruolo di quello che è il giudicato". E ancora, sulle scuse che Teo le ha rivolto a fine serata: "È il suo ego che mi ha chiesto scusa, non è Teo Mammucari che mi ha chiesto scusa. Lui sostanzialmente mi ha chiesto scusa perché per Teo conta solo una cosa: l'applauso del pubblico, il consenso del pubblico. Lui si sente rassicurato solo da quello nella vita". Sul fatto è tornata anche su Instagram dove ha mostrato lo screenshot che attesta di essere stata bloccata sui social da Teo Mammucari: "Poi come vedete lui sta al gioco, noi permalosi no. Mi blocca pure su Instagram. Ma fatti due risate", è stato il suo comnmento.