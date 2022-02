Teo Mammucari vuota il sacco, la storia con Aida Yespica e il feeling con la Ferilli: "Non siamo solo amici"

Secondo round a Le Iene. Dopo le bombe sganciate la scorsa settimana da Belen Rodriguez, stavolta a giocare al 'Passaparolaccia' è stato Teo Mammucari, intervistato dalla collega su otto personaggi del mondo dello spettacolo che hanno fatto parte in qualche modo della sua vita. Senza svelare l'identità, il conduttore ha risposto senza filtri. E fare uno più uno non è stato difficile.

Semplice arrivare a Flavia Vento, la prima di cui Belen gli ha chiesto: "Non era brava nel suo lavoro. Abbiamo sempre litigato e non c'è mai stato niente tra di noi". Una parola per descriverla: "Imbarazzante". Sotto pressione e anche un po' impaurito per l'andazzo che stava prendendo il gioco, Mammucari ha ribadito che avrebbe risposto in modo sincero. Niente da dire su Gerry Scotti, "molto più potente", che definisce "furbo", mentre su Rudy Zerbi confessa qualcosa di insospettabile (anche abbastanza infastidito): "Non mi è molto simpatica questa persona, non siamo amici. Abbiamo litigato per colpa di una ragazza. Non ci siamo mai chiesti scusa". La descrizione in una parola la salta: "Direi una cosa troppo cattiva".

La storia con Aida Yespica e l'amicizia 'speciale' con Sabrina Ferilli

Il 'Passaparolaccia' entra nel vivo quando si passano in rassegna le donne che hanno ruotato intorno a Mammucari, nel lavoro o nella vita privata. Su Ilary Blasi "ci ho fatto più di un pensierino" rivela, "lei zero". Ma il colpo di scena arriva quando presumibilente si sta parlando di Sabrina Ferilli. "Siete amici?" chiede Belen, la risposta è secca: "Non solo. Un po' e un po'". E continua Mammucari: "Non so tutto di lei e lei non sa tutto di me. Nel suo lavoro è un numero uno. E' più famosa di me, più ricca, più sexy, ma sono più romano io (l'attrice è di Fiano Romano, altro indizio che fa pensare che si tratti proprio di lei, ndr). Se mi chiama nel cuore della notte rispondo, è già capitato. Un difetto è che non è sola, è sposata". Altri scheletri nell'armadio con Aida Yespica, o almeno così pare: "Non la conosco bene. C'è stato qualcosa di fisico. Non era amore, solo attrazione fisica. Ci siamo traditi, ma neanche ci siamo arrabbiati. Una storiella, è durata un annetto. Se oggi mi invitasse a cena non accetterei, non c'è più quella chimica - assicura Mammucari -. Penso non sia realizzata e di questo mi dispiace". Una parola per descriverla? "Bambola".

"Cinque anni in analisi per Thais Souza Wiggers"

Se con le altre sono serviti controlli incrociati per risalire alle presunte identità, per l'ex moglie Thais Souza Wiggers - a cui è stato legato fino al 2009 e dalla quale ha avuto la figlia Julia - basta un attimo. "C'è stato qualcosa tra voi?" chiede subito Belen e Mammucari risponde: "Troppo. Adesso andiamo d'accordo. Non sono geloso". Poi svela: "Sono andato in depressione 5 anni per questa persona e ho pagato una marea di psicanalista. Non ho nessun senso di colpa". Infine si toglie un sassolino dalla scarpa, cogliendo al volo la possibilità di dirle qualcosa che non le ha mai detto: "Quando ti ho incontrato dovevo andare da un'altra parte, ho sbagliato". Descriverla con una parola è immediato per lui: "Fenomena".