Teresa Cherubini si è laureata, un anno fa sconfiggeva il cancro: la gioia di papà Jovanotti

Teresa Cherubini si è laureata alla School of Visual Art di New York. La figlia di Lorenzo Cherubini, ovvero Jovanotti, e Francesca Valiani ha condiviso sui suoi profili social un post raffigurante il disegno di lei con indosso la corona d'alloro, il famoso tocco e un sorriso luminoso.

Un giorno felice e colmo di soddisfazione non solo per Teresa ma anche per i genitori che non si sono spesi in lunghi commenti su Instagram o Twitter, ma che si sono limitati a ricondividere il post della figlia aggiungendo, come nel caso di Jova, cuori e le mani che applaudono. La famiglia è a New York, come dimostrano alcuni video sia di Lorenzo sia di Francesca, e sicuramente non mancheranno i festeggiamenti per il traguardo raggiunto da Terry.

La passione di Teresa per il disegno, e in particolare i fumetti, l'ha portata a studiare nel college considerato tra i migliori del settore, che forma gli artisti e i designer con ottimi risultati. Divertente il tweet che ha condiviso la mattina dopo il diploma mostrando cosa mangia una neo-laureata: frutti di bosco e una fetta di torta al cioccolato.

The breakfast of college graduates ♥? ? pic.twitter.com/3C2foluPqM — TerryWho? (@TerryWhoCartoon) May 22, 2022

Teresa e la lotta al tumore

Due giorni sono impossibili da dimenticare nella vita della famiglia Cherubini: il 13 dicembre 1998, giorno del suo compleanno, e citato nella bella canzone ("Per te") che il padre le ha dedicato e il 13 gennaio 2021 quando Teresa, e poi Jovanotti, ha parlato del tumore, il linfoma di Hodgkin, della chemioterapia e dei lunghi sette mesi che ha affrontato in silenzio ma con al fianco i genitori. La diagnosi fu come un fulmine a ciel sereno, anche se che qualcosa non andava era ormai evidente: "Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Tutto è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe. Non ci ho dato peso pensando che sarebbe andato via con il tempo, ma non è stato così. I mesi passavano e non faceva che peggiorare - ha spiegato lo scorso anno Teresa - A giugno 2020 si era sparso per tutto il corpo, non riuscivo a dormire più di un paio d'ore a notte, avevo la pelle piagata. Quando mi si é ingrossato un linfonodo sono il braccio ho capito che era qualcosa di più serio e questo ha portato finalmente ad una diagnosi e ad un piano di cure". "Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n'è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca", scrisse Lorenzo per celebrare quel 12 gennaio.

A distanza di un anno adesso Teresa festeggia il suo nuovo successo, il suo traguardo tanto atteso e non resta che dire congratulazioni!