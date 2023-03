Uomini e donne, Teresa Cilia rifà (anche) il seno: "Stavo male col mio corpo". Le foto, piovono critiche

"Un altro sogno si realizza". Teresa Cilia racconta così la decisione di sottoporsi ad una mastoplastica additiva. Su Instagram l'ex tronista di Uomini e Donne mostra il suo percorso in clinica, alle prese con l'intervento, rivendicando il diritto di poter fare del suo corpo ciò che preferisce. Ma le critiche non mancano: c'è chi la accusa di esagerare, ricordando che già a dicembre aveva ceduto ad un ritocchino alle labbra.

Dall'ingresso in struttura con valigia alla mano all'operazione fino al drenaggio, Teresa non risparmia alcun dettaglio della sua degenza. E con la stessa schiettezza risponde a chi le contesta la decisione di intervenire sul décolleté. "Fino a quando le critiche sono costruttive ben venga, ma non toccate certi tasti - replica tra le Instagram Stories - Chi conosce la mia storia sa bene che ho avuto interventi molto seri nella mia vita, dunque non sono una persona leggera che va a correre rischi inutili. Questa però era una cosa che mi faceva stare davvero tanto male e non riuscivo ad accettare questa parte del mio corpo e così, dopo anni e anni e con consapevolezza allucinante, mi sono sottoposta all'intervento. A 36 anni ho la maturità per decidere cosa fare della mia vita".

Chi è Teresa Cilia

Cilia spiega che per lei questo è un momento di rinascita. Da qualche tempo è finito il matrimonio con Salvatore Di Carlo, ex corteggiatore conosciuto proprio a Uomini e Donne, trasmissione di Canale 5 che l'ha resa famosa. Classe 1987, siciliana, quando Teresa parla di momenti complicati della sua vita si riferisce alla locca contro il tumore combattuta nel 2011, quando cioè era poco più che ventenne.