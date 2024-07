Molestata dal chirurgo, Teresa Langella torna in clinica: "In attesa che venga fatta giustizia"

A distanza di anni, la ferita rimane aperta. Teresa Langella, vittima di molestie da parte di un medico al quale si era rivolta per un intervento di mastoplastica additiva, è tornata a parlare sui social di quel periodo molto difficile della sua vita. L'ex tronista, prossima alle nozze con Andrea Dal Corso, si è poi affidata a nuovi professionisti e con l'occasione ha sottolineato come siano passati gli anni ma lei sia rimasta in attesa di giustizia.

"Chi mi segue da tanto tempo sa che sono stata operata al seno e che la mia esperienza è stata un orrore, un calvario senza fine! - ha scritto sui social l'ex tronista - Oggi provo a guardare avanti ma non è sempre facile, aspetto con ansia e confido nella legge con la speranza nel cuore, che nell'ultima sentenza sarà fatta finalmente giustizia. Per me e per tutte quelle donne che oggi non ci sono più".

"Mi fidavo di lui, era professionale all’inizio - raccontò Teresa Langella ripercorrendo l'annosa vicenda - Poi, prima di fare il secondo intervento, ho fatto delle visite e lì succedeva tutto. Il dottore diceva che per privacy era meglio che mia madre restasse fuori dallo studio. Ecco non scendo nei dettagli, ma succedeva che le visite non si fermavano solo al seno, lui era dell’idea che anche altre parti del corpo fossero collegate al seno. Dopo l’intervento sono stata chiamata dalla polizia giudiziaria perché c’era un’indagine su questo medico".