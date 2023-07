Testamento Berlusconi: perché manca il nome del figlio Luigi nella lettera?

Oggi è stato reso noto il testamento di Silvio Berlusconi, scomparso a metà giugno a seguito di una leucemia. E c'è un particolare che sta facendo molto discutere: è la mancanza del nome di Luigi Berlusconi nella lettera indirizzata ai figli. Insieme alle ultime disposizioni dell'ex premier, è stata pubblicata infatti anche una missiva che il leader di Forza Italia ha scritto di suo pugno agli eredi, un testo d'accompagnamento alle ultime volontà. Ma qui manca il nome di Luigi, avuto nel 1988 dalla seconda moglie Veronica Lario.

La lettera è datata gennaio 2022. E si legge: "Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue". Poi le disposizioni che riguardano Marta Fascina, ovvero l'ultima compagna del premier per tre anni e fino alla morte, e Paolo Berlusconi, fratello, e Marcello Dell’Utri, storico braccio destro: "Dalle vostre eredità di tutti i miei beni dovreste riservare queste donazioni a: 1) Paolo Berlusconi: euro 100 milioni 2) a Marta Fascina: euro 100 milioni 3) a Marcello dell’Utri: euro 30 milioni". Che fine ha fatto il nome di Luigi? È quanto si chiedono in molti su Twitter.

Luigi c'è solo nel testamento. Cosa gli spetta

Il nome di Luigi è invece regolarmente citato nel testamento, dove si legge: "Lascio la disponibile in parti uguali ai miei figli Marina e Pier Silvio. Lascio tutto il resto in parti eguali ai miei 5 figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi".

Chi è Luigi Berlusconi

Luigi, che porta il nome del nonno paterno, è nato nel 1988. È laureato alla Bocconi di Milano in Economia e finanza e nel 2007 è entrato nell'impresa di famiglia come consigliere ed è anche il titolare della società B.e.I. Immobiliare che gestisce il suo patrimonio e anche quello delle sorelle; è amministratore unico della holding B Cinque e presidente del consiglio di amministrazione di H14, di cui detiene un terzo delle quote assieme alle sorelle maggiori. Luigi Berlusconi si è sposato il 7 ottobre 2020 con Federica Fumagalli. Per le nozze la coppia aveva scelto una cerimonia molto intima e riservata a pochissimi invitati. Luigi e Federica hanno due figli: Emanuele Silvio e Tommaso Fabio.

Chi sono i 5 figli di Berlusconi

I cinque figli sono nati da due matrimoni diversi. Nella vita di Berlusconi ci sono state due mogli: Elvira Lucia Dall’Oglio madre di Marina e Piersilvio Berlusconi e Veronica Lario, nome d’arte di Miriam Bartolini, madre di Barbara, Eleonora e Luigi. Con la prima è convolato a nozze nel 1965 dopo un breve fidanzamento e poi divorzieranno nel 1980.