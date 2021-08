Svaligiata dai ladri la casa dell'ex velina Thais Wiggers, le foto sui social

"Brutto, molto brutto tornare a casa e trovare tutto sotto sopra ed avere la sensazione di sentirsi invasi". Comincia così il post con cui Thais Wiggers, ex velina di Striscia la Notizia nonché ex compagna di Teo Mammucari, racconta sui social la disavventura accaduta in queste ore: al ritorno da un periodo di assenza a causa dell ferie estive, la showgirl ha scoperto che "i ladri sono entrati in casa, portandosi via tante cose di valore".

Ladri in casa: portati via oggetti di valore e non solo

Wiggers condivide alcune foto del suo appartamento milanese in uno stato totalmente confusionale. Un bottino, quello portato via dai ladri, che non ha solo valore economico come "borse e gioielli", spiega Thais, ma anche emotivo: "Si sono portati via i miei computer, i miei backup con le foto di mia figlia piccola, regali di mia mamma che purtroppo non c'è più".

"Si sa - aggiunge - che purtroppo queste cose succedono. Penso che nessuno al mondo potrà rubarmi i momenti belli vissuti in queste vacanze, i miei sorrisi, la mia forza, la mia anima...". Quindi il congedo: "Vi lascio con un detto brasiliano: vanno via gli anelli, ma rimangono le dita. Quello che importa ce lo abbiamo, il resto va".

Chi è Thais Wiggers, dalla figlia con Teo Mammucari al nuovo amore

Influencer da 70mila follower, il nome di Thais è legato all'esperienza sul bancone di Striscia, dove ha lavorato come velina bionda in coppia con la mora Melissa Satta, dal 2006 al 2008. Oggi è legata a Emanuele Ricci, agente Fifa, ed è mamma di Julia, 11enne, nata dalla relazione con Teo Mammucari. Il comico e e l'ex velina sono stati legati per tre anni fino al 2009, per poi mantenere un ottimo rapporto anche dopo la rottura. Nel 2018 la showgirl fece parlare le riviste di cronaca rosa anche per l'amore con Paul Baccaglini, ex iena nonché ex presidente del Palermo Calcio: l'amore è durato pochi mesi.

Le foto

In basso, una foto di Thais con la figlia Julia, avuta da Teo Mammucari; a seguire: Thais col nuovo compagno Emanuele Ricci