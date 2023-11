"Sei diventata un uomo". La reazione di Thais Wiggers, ex Velina, alle assurde offese

"Un uomo dei diventata perché? Eri una strafica", questo è uno dei molti commenti giudicanti e di critica per il suo aspetto fisico che Thais Wiggers legge sotto alle foto, o ai video, in cui mostra i suoi allenamenti. Per questo motivo l'ex Velina ha deciso di rispondere una volta per tutte replicando con un video pubblicato sui social.

"Caro follower che hai detto che sembro un uomo perché hai visto i miei addominali scolpiti, ti racconto come sono riuscita ad averli. Come ben sai, se non lo sai te lo racconto, ho avuto mia figlia molto presto", così inizia il video-risposta di Thais che è mamma di Julia, 15 anni, avuta con Teo Mammucari.

"Essendo molto giovane e piena di energia, io facevo tutto con lei in braccio. Cucinavo con lei in braccio, la facevo dormire in braccio a me, anche se sono molto contenta di come l’ho cresciuta, facendo così mi sono spaccata la schiena e mi sono procurata una bella protusione discale e una lombalgia", ha raccontato ancora Wiggers.

"Dopo tanta fisioterapia - ha continuato la 38enne - però ho capito che dovevo avere gli addominali forti per proteggere la schiena, quindi facevo plank, side plank e quello mi faceva sentire molto bene, anzi facendo così ho mandato via proprio quel dolore lancinante che avevo sulla schiena".

"Oggi sono molto felice del mio fisico atletico e dei miei muscoli e, ti dico di più, avere i muscoli è come avere un’armatura perché ti protegge da eventuali dolori. Vedermi oggi gli addominali scolpiti mi rende fiera, è simbolo della mia forza perché io ho vinto contro il dolore. Per essere forti non bisogna essere uomini. Basta semplicemente essere una donna fortissima", ha concluso l'ex Velina.

Il sostegno della figlia Julia e dell'amica Moreira

Dalla sua parte la figlia, che ha ricondiviso il video sul suo profilo Instagram, e la sua cara amica Juliana Moreira.

"Se lei è un uomo... Ma boh io mi meraviglio della gente... Io sono dell'idea che neanche Gesù è piaciuto a tutti quindi non potremo noi comuni mortali piacere a tutti, ma tu che sei sui social devi per forza dire la tua e offendere, giudicare, potresti girare seguire altri e farti i fatti tuoi per non dire altro. Nessuno di noi chiede la tua opinione quando metti una foto in internet", ha scritto Moreira in una storia Instagram.

"Io non condivido che solo perché una persona è un personaggio pubblico gli altri abbiano il diritto di giudicare criticare e buttare la loro cattiveria contro... Quindi se una cosa non ti piace cambia canale segui qualcuno che ammiri, che ti insegni magari a essere una persona migliore. Nessuno qui ti sta chiedendo cosa fare... Quindi pensa prima a te", ha concluso Moreira.