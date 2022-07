The Gray Man, Ryan Gosling e Chris Evans in un film a tutta adrenalina

Un action thriller in cui la parte action si mangia la suspence, con spettacolari inseguimenti, proiettili che volano nell’aria, esplosioni e corse sfrenate in auto. E’ The Gray Man, nelle sale italiane dal 13 luglio e poi disponibile su Netflix dal 22. Prodotto da Netflix/AGBO, diretto da Anthony e Joe Russo vede protagonisti due superstar di Hollywood: Ryan Gosling nei panni di Sierra Six e Chris Evans, il suo feroce antagonista Lloyd Hansen. Insieme a loro nel cast altri grandi nomi, a iniziare da Ana de Armas (l’agente Miranda) e Billy Bob Thornton che interpreta Donald Fitzroy. Il film è tratto dal romanzo "Tre giorni per un delitto" di Mark Greaney.

The Gray Man, la trama

The Gray Man, l'uomo grigio del titolo del film dei fratelli Russo è Sierra Six (nome in codice) e ha il volto e i muscoli di Ryan Gosling. Six è ‘un avanzo di galera’, pescato in un penitenziario federale dove ha davanti a sè decenni di pena da scontare, viene considerato ‘adatto’ e assoldato da Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton),responsabile di Sierra, una squadra esterna, ma a disposizione dellla CIA, ogni volta ci sia da fare del lavoro sporco, molto sporco. Durante una di queste missioni di ‘pulizia’ Six si rende conto di essere usato, anche e soprattutto, per coprire le malefatte ai vertici dell’agenzia governativa, venendo in possesso delle prove passategli da un altro agente Sierra in punto di morte. Quando i vertici capiscono cosa è successo, Six diventa l'obiettivo di una implacabile caccia internazionale lanciata da un altro ex Sierra e ora ‘cane sciolto’, utilizzato dalla CIA alla bisogna, e scelto per il suo essere un sadico totalmente sociopatico. Il profilo perfetto del più spietato degli assassini del globo: Lloyd Hansen (Chris Evans) che farà di tutto per mettere in trappola Six, coinvolgendo anche qualcuno per lui di molto caro, mentre lui troverà una valida alleata nell’agente Dani Miranda (Ana de Armas).

Divertimento adrenalinico per amanti dell’action

Se vi aspettate un’avvincente spy story tra intrighi, complotti internazionali e uomini che si muovono nell’ombra per indirizzare gli equilibri mondiali, The Gray Man vi deluderà. Se invece amate l’action pura, gli inseguimenti mozzafiato, i combattimenti corpo a corpo e gli spettacolari scontri a fuoco in alcune delle location più belle del mondo, alla fine della visione dell’opera dei fratelli Russo sarete estasiati.

Il film che il pubblico italiano può vedere in sala dal 13 luglio e poi su Netflix dal 22, pur essendo descritto come un action thriller è molto più vicino a Fast and Furious che alla saga di 007. E’ un titolo perfetto per passare due ore a farsi inghiottire in tutto quello che un buon film d’azione può offrire: spettacolo, adrenalina e l’eterno scontro tra bene e male, che negli ambienti dei servizi segreti spesso si confondono, ma che qui hanno confini estremamente chiari e netti

Tutto è molto definito quindi mancano le sfumature, i chiaroscuri, le ombre, che sono gli elementi tipici dei thriller. La trama, che pur adombra inquietanti verità, le lascia sullo sfondo, e quella strada narrativa non viene mai sviluppata. Si preferisce invitare lo spettatore a tuffarsi in un’avventura senza respiro, a seguire e ad immedesimarsi in Six, cosa che diventa sin da subito molto facile, proprio perché i confini sono ben tracciati. E’ lui l’eroe, anche se viene pescato in un penitenziario della Florida dove sta scontando la pena per chissà quale crimine efferato, è molto chiaro sin da subito che è lui il ‘buono’.

Uno dei punti di forza del film d’altronde, è sicuramente il confronto tra il protagonista (Ryan Gosling) e l’antagonista (Chris Evans). La chimica dello scontro tra i due è perfetta, e il personaggio così sopra le righe di Lloyd lascia più volte spazio anche alla battuta e alla controbattuta capaci di strappare una risata, nell’ambito di uno confronto che fa scintille sul piano fisico, ma è molto dinamico anche sul piano verbale.

Gli amanti del genere impazziranno poi per una lunga e potentissima scena di sparatoria e inseguimento, che riempie una parte centrale del film. E tutti si divertiranno a seguire questa caccia internazionale a Six, da un continente all’altro, anche godendosi le varie tappe in alcune delle location più belle del mondo.

Voto: 6,5