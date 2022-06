The Kolors, incidente prima del concerto: "Un camion andava contromano"

Momenti di paura per i The Kolors. Nel pomeriggio di ieri, mentre era diretta a Venafro, in provincia di Isernia, per un concerto, la band ha avuto un incidente d'auto con un camion.

A raccontarlo sui social è stato Stash, frontman del gruppo: "Saremo un po' in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male", ha scritto il cantante spiegando la dinamica dello scontro e rassicurando i fan sulle condizioni di salute di tutti. A corredo la foto del van a bordo del quale viaggiavano con il vetro in frantumi e, sullo sfondo, un camion bisarca.

(Sotto la foto pubblicata tra le storie Instagram dei The Kolors)



Stash e The Kolors, dagli esordi ad oggi

La band The Kolors si è formata a Napoli nel 2010. Il gruppo composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni) ha raggiunto la popolarità nel 2015 vincendo la quattordicesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. E proprio di Amici Stash è stato uno dei tre giudici del talent di Canale 5 con Stefano Di Martino e Emanuele Filiberto di Savoia.

Nel 2018 il trio ha partecipato al Festival di Sanremo con Frida (mai, mai, mai) e nello stesso anno hanno pubblicato il singolo Come le onde, in collaborazione con J-Ax. L'anno successivo ha collaborato con Elodie alla realizzazione del singolo Pensare male, uscito il 15 marzo e successivamente certificato disco di platino. Nel 2020 hanno reso disponibile il singolo Non è vero, mentre nel 2021 è uscito Cabriolet Panorama, singolo caratterizzato da sonorità elettrofunk anni ottanta.