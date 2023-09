"Ti piaccio ancora?". Fabrizio Corona spiazza Francesca Fagnani, lei risponde così

Una puntata che ha messo a dura prova Francesca Fagnani, l'ultima di Belve andata in onda. Tra gli ospiti Fabrizio Corona, che si è certamente lasciato andare a confessioni private in maniera confidenziale ma non ha risparmiato alcune provocazioni alla giornalista. Durante l'intervista in particolare l'ex re dei paparazzi ha più volte scherzato sulla possibilità di un bacio tra loro due.

Il botta e risposta è avvenuto quando Fagnani ha domandato a Corona quale fosse il rapporto col suo fisico, ora che ha compiuto 49 anni ed è alla soglia dei cinquanta. Corona ha spiegato di avere tutt'ora un'alta autostima e ha risposto con una provocazione: "A te ti piaccio ancora?", ha domandato alla giornalista guardandola dritta negli occhi. Poi ha proseguito, parlando al passato: "Beh... Ci conosciamo da tanti anni...". Di fronte a queste parole, che lasciavano intendere che tra i due in passato ci fosse stato qualcosa, Fagnani ha replicato: "Lei presuppone che io subisco fascino...", dando del lei all'ex fotografo. Un modo per prendere le distanze. E Corona ha contro-replicato: "Ci conosciamo da tempo... Tu in passato eri focalizzata sul lavoro, ora che sei più leggera, ora che fai parte del mondo dello spettacolo...". Ma la giornalista non si è lasciata tentare.

Alché Corona ha insistito, spiegando che le donne non sono capaci di resistergli. "Mi vuoi dire che spegniamo le luci ed eliminiamo un pubblico, magari un bacio non scatterebbe, sapendo che non c'è nessuno intorno a noi?". Fagnani ha sorriso.

Provocazioni fini a loro stesse dal momento che da tempo Corona è fidanzato con Sara Barbieri, modella e influencer di 23 anni. "Sono innamorato e fedele", ha assicurato. Poi, in chiusura di puntata, ha guardato in camera e chiesto direttamente alla compagna: "Amore, la bacio o no? Posso?". Risate tra il pubblico.