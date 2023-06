Tiberio Timperi, la vita privata e la carriera: età, ex moglie, figlio, Instagram, UnoMattina

Conduttore televisivo e radiofonico, nonché giornalista, Tiberio Timperi è dal 1997 un volto onnipresente nei palinsesti televisivi della Rai, grazie a programmi come "Mezzogiorno in famiglia". Dal 19 giugno 2023 conduce la nuova versione di "Unomattina Estate", insieme a Serena Autieri e Gigi Marzullo.Leggiamo qualcosa in più su di lui, dalla carriera professionale alla vita privata.

Età, origini, primi lavori

Tiberio Timperi nasce a Roma il 19 ottobre 1964. In gioventù si appassiona al mondo delle radio e, ancora non maggiorenne, debutta nel 1977 a Radio Mare Cesenatico e nei successivi anni lavora ad alcune emittenti radiofoniche regionali, tra la Toscana e il Lazio. Nel 1983 approda a Rai Radio, dove in quattro anni conduce varie trasmissioni, come "D.J. Jolly" e "Radio Due Hit Parade"

Gli esordi televisivi

L'esordio televisivo di Tiberio Timperi avviene nel 1986, quando conduce il TG dell'emittente romana Tele Regione. Lo stesso anno approda a Telemontecarlo dove conduce "TMC News" e successivamente vari programmi. Nel 1991 giunge a Mediaset, dove lavora da giornalista prima (dal TG4 a Studio Aperto) e da conduttore poi, con show come "Lingo" e "Cuori d'oro".

L'esperienza in Rai

Nel 1997 Tiberio Timperi ritorna in Rai, dove diventa un nome longevo e molto prolifico: diventa innanzitutto il volto di riferimento del programma "Mezzogiorno in famiglia" (Rai 2) e "Mattina in famiglia" (Rai 1) e, successivamente di "Unomattina in famiglia" (sempre su Rai 1). Voce anche di Radio Rai, ha modo di allargare il campo d'azione è recita nel film "Le faremo tanto male" (1998), nella soap opera "Ricominciare" (2000-2001) e nelle serie tv "Amiche" (2004) e "Incantesimo" (2005). Dal 2014 al 2012 scrive tre libri e collabora con alcune riviste, come Autooggi, Gente Motori, Diva e Donna e Visto. Nella stagione 2018-2019 conduce su Rai 1 "La vita in diretta" insieme a Francesca Fialdini. Per la prima volta, dopo cinque edizioni, gli ascolti tornano ad essere in crescita, ma sia lui che la Fialdini non verranno confermati nella stagione successiva.

Dai film a Unomattina Estate

Nel 2020 appare nel film di Fausto Brizzi "La mia banda suona il pop", mentre nel 2023 lo vediamo nel lungometraggio "I migliori giorni" di regia di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo e in un episodio della serie Prive Video "Sono Lillo". Terminata la stagione di "Unomattina in famiglia", dal 19 giugno 2023 Tiberio Timperi conduce "Unomattina Estate", con Serena Autieri e Gigi Marzullo.

La vita privata: ex moglie e figlio

Nel 2002 Tiberio Timperi ha conosciuto Orsola Adele Gazzaniga. Dopo tre anni di relazione i due si sono sposati nel 2005 ed hanno avuto un figlio di nome Daniele. L'unione ha però avuto vita molto breve e pochi mesi dopo arriva la rottura.

I problemi legali

Tiberio Timperi ha confidato di aver trascorso un periodo molto brutto, dovuto soprattutto ad una dura disputa per l'affidamento del neonato, ottenuto alla madre. In una recente intervista rilasciata al Corriere della sera, il conduttore ha raccontato di aver trascorso 15 dolorosi anni, accompagnato dal rimpianto di non essere riuscito a costruire una vita familiare felice. Con il tempo, però, Timperi è riuscito a costruire con Daniele un ottimo rapporto.

La compagna e Instagram

In una intervista a Nuovo Tv datata 2023, Tiberio Timperi ha confidato di avere una relazione, non svelando però l'identità della diretta interessata. cuore aperto durante un’intervista a Nuovo Tv: “C’è una donna nella mia vita. Vivo la mia vita affettiva senza pubblicizzarla né sbandierarla e la tengo ben separa da quella pubblica. C’è una donna che non ha voglia di visibilità, quindi va bene così. Anche perché voglio essere giudicato per il lavoro che faccio e non per altro. Ho anche pochi amici, si contano sulle dita di una mano, ma quei pochi sono veri e sinceri".

Tiberio Timperi ha un profilo ufficiale di Instagram che vanta circa 100.000 follower. Il conduttore aggiorna i suoi fan mostrando tanti “dietro le quinte” di vita professionale e privata.