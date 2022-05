Monica Setta e Tiberio Timperi, tensione alle stelle: il botta e risposta al veleno in diretta

Che tra i due non corresse buon sangue è cosa nota, ma oggi un "botta e risposta" piuttosto acceso rilancia nuove conferme. Stiamo parlando di quanto accaduto stamattina tra Monica Setta e Tiberio Timperi, conduttori di "Uno Mattina In Famiglia", che si sono lasciati andare ad uno scambio di battute piuttosto accese durante lo spazio dedicato all'Eurovision Song Contest. Ma andiamo con ordine.

Il battibecco è nato mentre Setta stava commentando il look sfoggiato da Laura Pausini nel corso del contest musicale europeo (di cui è stata conduttrice insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, ndr). Ebbene, la situazione è cominciata a scivolare verso la tensione quando Monica si è trovata a dover replicare ai commenti troppo piccati di Stefano Dominella, ospite in studio ed esperto di moda. "La Signora Pausini, grande cantante, grande showgirl, multilingue, era vestita non tenendo conto della bilancia, quindi i suoi look erano esagerati rispetto alla sua fisicità", ha dichiarato Dominella. E Setta ha risposto a tono: "No, no, non sono d’accordo. (…) Non solo perché stai dicendo una cosa di una donna e non si parla del peso delle donne, assolutamente".

Parole borderline che hanno visto poi intervenire la giornalista Concita Borrelli, artefice di affermazioni ancora più incisive: "Non è una questione sessista, se permetti Monica - ha dichiarato - Però quando ci vestiamo, guardiamoci allo specchio. Lei indossava Valentino by Piccioli. Bisogna stare attenti ai colori, è un grande spettacolo, un grande palco. (…) Ha trasformato Valentino in una sartoria romagnola".

E' stato proprio in questo momento che Monica, per evitare polemiche sui toni usati, ha deciso di fermare il dibattito. "Mi sembra che i colori fossero perfetti e io direi guardiamoci anche al cervello, più che al peso. Fermiamoci, fermiamoci, altrimenti divaghiamo troppo e dobbiamo seguire la scaletta", è intervenuta. Trovando però non d'accordo il co conduttore Timperi: "Siamo qui per questo, Monica". "No, non siamo qui per divagare. Questa è la scaletta e la dobbiamo seguire".