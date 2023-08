Tiberio Timperi, le foto di Roma deserta ad agosto: "Odio l’estate, ma almeno i ritmi tornano umani"

A Tiberio Timperi non piace l'estate, probabilmente per questo motivo non è ancora andato in ferie (oltre che per gli impegni con Uno Mattina Estate). Pochi giorni fa aveva parlato di Roma, la sua città, e in particolare del quartiere dov'è nato e cresciuto, lui lì torna quando ha bisogno di pace. Aveva parlato di quanto è cambiato, dei negozi che non ci sono più e di quelli che ancora sopravvivono.

Il 14 agosto il conduttore ha voluto scrivere la sua personale opinione su agosto e il periodo estivo in generale, la riflessione è stata accompagnata anche da alcune foto di Roma deserta, per lui unico lato positivo di questi giorni di metà agosto. "Odio l’estate. Le feste comandate. La confusione e la volgarità che genera - ha scritto Timperi -. Il divertimento forzato e programmato. L’unico motivo di gioia me lo regalano i dintorni di ferragosto che ridefiniscono la città. A Roma, le distanze si accorciano. I ritmi tornano umani. Ci si muove nel silenzio, quasi in punta di piedi. Per qualcuno, me compreso, è questa la grande bellezza".