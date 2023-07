Tiberio Timperi torna nel quartiere dov'è cresciuto: l'ode ai negozianti che resistono (e a quelli che non ci sono più)

Tiberio Timperi ogni giorno entra nelle case degli italiani con Uno Mattina Estate, da settembre però sarà al timone de I fatti vostri prendendo il posto di Salvo Sottile. Il conduttore romano si trova a Roma, per lui le ferie ancora non sono in programma e ieri sui social ha condiviso una foto mentre mangia un gelato. Questa merenda estiva è stata l'occasione per fare una riflessione sul suo quartiere d'origine, lui lì va quando ha bisogno di ritrovarsi, come se fosse un pellegrinaggio.

"Quando ho bisogno di ritrovarmi, vado in pellegrinaggio a piazza Vittorio - ha scritto Timperi -. Qui sono nato e cresciuto. Sale la marea dei ricordi. Qui erano tutti sor e sora. I ragazzi 'maschio' o 'maschiè' a seconda dell’età. 'Segni sor Ventu’ che dopo passa mamma'", ricorda con un pizzico di malinconia Timperi.

Il conduttore poi inevitabilmente riflette su quanto sia cambiato il suo quartiere, sui negozi che non ci sono più e quelli che ancora resistono: "Il panificio Passi, pizza bianca e scrocchiarella. Il sor Ennio, macellaio. Il sor Gaetano, pizzicagnolo con la vasca del baccalà il venerdì. Trivelloni, vini e olii. Odore di vino e segatura. La cartoleria Di Veroli non c’è più, Mas manco a dirlo. Resistono e chissà per quanto ancora, Regoli, Panella e Fassi con il suo palazzo del gelato. Ho ceduto. Cioccolato, fiordilatte e leccatina di panna". Un gelato che lo porta indietro nel tempo e di cui apprezza il prezzo così "umano": "Il prezzo è umano quanto il quartiere: 2 euro. Invecchiando, sono tornato alla coppetta per non sporcarmi. Coppetta. Cono. Cosa è di destra e cosa di sinistra…?".