"Se non facessi Ramazzotti di cognome": lo sfogo di Aurora (in versione rap) diventa virale | VIDEO

Aurora Ramazzotti non ha mai nascosto di soffrire della cosiddetta "sindrome dell'impostore", quella patologia psicologica per cui non ci si sente mai meritevoli del proprio successo. Le continue critiche da parte del pubblico e della stampa, poi, non hanno certo aiutato. "Sei solo la figlia di Eros e Michelle", "Non sai fare niente", "Senza i tuoi genitori non saresti nessuno", parole con cui la venticinquenne ha dovuto fare i conti fin da giovanissima quando ha iniziato a intraprendere la carriera di presentatrice, proprio come sua mamma Michelle Hunziker. Aurora, però, se inzialmente viveva male questi commenti, negli anni ha imparato a gestirli e affrontarli con la sua innata ironia.

Oggi, infatti, la giovane conduttrice ha deciso stupire tutti e di creare, dalle critiche, una vera e propria canzone rap, "Se non facessi Ramazzotti di cognome", un brano sarcastico e tagliente che lei stessa ha rappato sul suo profilo Tik Tok e che in pochissimo tempo, appena un'ora, è diventato virale con oltre 24mila like e oltre 1300 commenti di apprezzamento.

"Se non facessi Ramazzotti di cognome potrei essere un numero infinito di persone" - esordisce così la canzone di Aurora Ramazzotti - "Magari mi amereste da morire se non facessi Ramazzotti di cognome", continua poi la ragazza per specificare che, se non avesse addosso quel cognome, non sarebbe proprio nessuno ma ci sarebbe anche l'ipotesi che nessuno "le romperebbe il ca**o".

"Se non facessi Ramazzotti di cognome vorrei stare in un Paese molto meno giudicone" dice Aurora, definendo apertamente gli italiani dei "giudiconi" e aggiunge, alla fine, "Ma io faccio Ramazzotti di cognome e sono cresciuta dietro un palco e un copione, quello mi scorre nelle vene e alla fine sceglie il pubblico, non c'è gene che tiene. Io farò sempre Ramazzotti di cognome, il paragone non si fa in generale. Io non chiedo tanto, della fortuna che mi è stata data ne prendo atto e ne sono grata. Ma dietro ogni facciata c'è una storia che non sai e che va rispettata".

La ragazza, inoltre, nel brano fa anche riferimento all'articolo 595 del codice penale e, così, minaccia apertamente, chi la critica, di ricorrere alla legge contro la diffamazione.