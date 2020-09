Uomini e donne, Tina Cipollari: "Sei attivo in quel senso? O usi aiutini?". De Filippi interviene

Bentornato Uomini e Donne. Bentornati siparietti di Tina Cipollari. A pochi giorni dal ritorno in onda della trasmissione, la vamp romana si mostra più energica che mai. Lo dimostra l'ultimo show messo in piedi con Paolo, nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, a cui ha rivolto domande decisamente piccanti.

"Sei attivo in quel senso?"

Paolo, presto soprannominato da Tina "l'uomo di Neanderthal" per via della sua lunga chioma, fa in tempo ad entrare in studio per presentarsi che presto l'opinionista lo prende di mira. Come è noto, infatti, tra Tina e Gemma non corre buon sangue e chiunque ruoti attorno alla Dama torinese finisce nel mirino della Cipollari. "Tu sei attivo in quel senso, Paolo?", chiede Tina, lasciando l'uomo perplesso. La risposta è sì. "Con o senza aiuti?", incalza ancora la bionda 54enne, ricevendo l'ammonimento della conduttrice Maria De Filippi, che la invita ad abbassare i toni. "Senza", la replica dell'uomo. "Allora farai breccia nel suo cuore", la conclusione.

Insomma, una cosa è chiara: Paolo non avrà avita facile nel dating show di Canale 5. Arrivato però a seguito della crisi di Gemma con il giovane corteggiatore Sirius, sembra essere motivato a superare ogni difficoltà: "Sei molto meglio dal vivo che in tv, hai fatto un bel lavoro (con la chirurgia estetica, visto che Galgani è reduce da un lifting, ndr)", dice subito alla 70enne, "seguo da tempo la trasmissione. Quello che mi affascina è il tuo essere sempre elegante e raffinata. Sei sempre pacata nelle reazioni", aggiunge.

Gemma, dal canto suo, è stupita dal look texano dell'uomo ("mi aspettavo un tipo di persona diversa, magari più tradizionalista", confida), ma non disdegna le sua attenzioni e gli permette di sedersi nel parterre dei corteggiatori. Una scelta che fa nuovamente infuriare Sirius: "Non ho parole. Mi sembra che tu non sia interessata a nessuno. Sei interessata a quel posticino lì su cui sei seduto. Io o sono venuto qui per te a 26 anni, ma non ti interessa e te lo dico con delusione e rabbia". Gemma fa spallucce. Tina lancia l'ultima stoccata velenosa: "Il mondo si è rivoltato. Una donna di 71 anni che rifiuta un ragazzo".

In basso, una foto di Paolo, nuovo corteggiatore di Gemma