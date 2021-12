Tina Cipollari rompe il silenzio sul flirt con Giucas Casella

Giucas Casella al Gf Vip sta facendo divertire con la sua spontaneità e talvolta con le sue gaffe, ma in questi mesi ha spesso parlato dei suoi flirt (ricordiamo quelli con Katia Ricciarelli, con Patrizia De Blanck). Tra le donne di cui ha parlato comprare anche Tina Cipollari che per un mese però non ha mai riposto.

Intervistata da Vero, la famosa opinionista di Uomini e Donne ha finalmente deciso di dire la sua senza però smentire quanto raccontato dall'illusionista: "E che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?”. Non sapremo mai la verità... Chissà se a Giucas verranno riportare le parole di Tina.

Tina e Gemma: le eterne rivali

Immancabile il commento su Gemma Galgani, la nemesi di Tina Cipollari. Tra l'opininista e la dama del trono over non scorre buon sangue e gran parte delle puntate sono incentrate proprio sui battibecchi e gli scherzi che le due si fanno a vicenda. Cipollari frena l'entusiasmo di chi pensava che tra le due potesse esserci un avvicinamento: