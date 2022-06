Tina Cipollari e il commento cattvissimo contro Katia Ricciarelli: cosa è successo

Da qualche giorno sui social e su alcuni siti d'informazione è riportata la notizia di una possibile partecipazione come opinionista di Katia Ricciarelli. La soprano avrebbe però smentito la notizia e proprio in merito alla smentita Tina Cipollari non ha potuto trattenere la sua opinione.

Lo storico volto di Uomini e Donne infatti ha commentato il post condiviso su Instagram da Trashtvstellare, in cui vengono riportate le parole di Ricciarelli "Non mi interessa farlo". A tal proposito Cipollari risponde con "Menomale non è interessata" e poi aggiunge "Speriamo non ci ripensi". Un attacco social che non è passato inosservato a molti fan di Cipollari che a loro volta hanno commentato scrivento "Voce del popolo".

Tina e Katia: lo scontro nel 2016

Tra le due però non è il primo screzio: tutto è iniziato nel 2016 quando le due parteciparono insieme al programma Selfie – Le cose cambiano e in quell'occasione litigarono. Katia in un'intervista commentò l'accaduto aggiungendo che per lei Cipollari neanche esiste. Ovviamente Tina non poteva non rispondere e replicò così: "Katia Ricciarelli è un po' snob. Non è mica la Callas! Dai, un po' di umiltà. E, poi, il pubblico ha dato ragione a me e come dice la Ventura Il pubblico è sovrano". Quell'episodio è ben impresso nella mente delle due donne e lo dimostrano sia i commenti di Tina sia l'esternazione che la soprano fece mentre era nella casa del Gf: "Mi trattò di me**da, successe in un programma Mediaset, poi mi disse che mi davo le arie. Ma come si permette?".