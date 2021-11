Ritorno di fiamma tra Tina Cipollari e Kikò Nalli? Lei rompe il silenzio sui social

Con una serie di Storie Instagram volte a chiarire l’infondatezza delle notizie che la riguardano, Tina Cipollari ha ribadito che tra lei e l’ex marito Kikò Nalli non c’è alcun ritorno di fiamma. La precisazione è arrivata dopo le voci che raccontavano di presunti incontri segreti tra l’opinionista di Uomini e Donne e l’hair stylist, ufficialmente separati da quattro anni: “Tra loro c’è ancora un sentimento” riportavano le cronache rosa contro cui, adesso, Tina si è duramente scagliata.

Lo sfogo di Tina Cipollari

“È tutto spudoratamente falso” ha esordito Tina Cipollari via social, dicendosi stupita dalla notizia del suo presunto riavvicinamento a Kikò che non incontra affatto segretamente, anzi. Tina e Kikò, infatti, sono genitori di tre ragazzi ed è per le loro esigenze e i loro bisogni che i due condividono del tempo insieme ogni giorno. “Abbiamo un ottimo rapporto, motivo per il quale non ci sono scadenze e giorni stabiliti da un giudice. Capiterà sempre di vederci insieme”, scrive ancora il volto di Uomini e Donne, precisando come sia proprio grazie al rapporto con l’ex marito se i loro figli sono sereni.

Tina Cipollari e Kikò Nalli, l’attuale situazione sentimentale

Tina Cipollari e Kikò Nalli si sono lasciati nel 2017, dopo dodici anni di matrimonio da cui sono nati i tre figli Francesco e Gianluca, Mattias. In seguito l’hair stylist ha avuto una relazione con la professoressa Ambra Lombardo, finita tempo fa. Anche Tina è stata legata a un altro uomo, il ristoratore Vincenzo Ferrara. Di recente a Uomini e Donne si è mormorato di un nuovo fidanzato, ma nessun ulteriore dettaglio è stato svelato, almeno fino ad ora.