Tina Cipollari in posa con Gianni Sperti dopo l’addio al compagno: la riflessione sui social

A qualche giorno dall’annuncio della fine della sua relazione con Vincenzo Ferrara, Tina Cipollari torna sui social per condividere con i follower uno scatto che celebra l’amicizia e una riflessione che tanto dice del suo stato d’animo, pronto ad affrontare con ottimismo il futuro che la vita le riserverà. Protagonista insieme a lei della foto postata sui social è Gianni Sperti, altro volto storico di ‘Uomini e Donne’ e suo grande amico: “Abbiamo due vite:.... la seconda inizia quando ci accorgiamo di averne una sola!”, si legge a corredo dell’immagine, veicolo di un pensiero che denota la serenità del momento nonostante la fine di un importante capitolo sentimentale. “Io e te”, ribatte Gianni condividendo l’immagine tra le sue storie Instagram, mentre i fan apprezzano in massa il selfie di coppia che celebra un legame tanto solido tra due personaggi televisivi che, oltre che colleghi, sono soprattutto grandi amici.

Nessun accenno ulteriore da parte di Tina Cipollari sui motivi che l’hanno indotta a dire addio al compagno con cui faceva coppia da circa due anni, solo la precisazione di dirsi “felicemente single”. E la fot0 con l’amico Gianni non fa che ribadire la serenità di una decisione che pare proprio non ammetta passi indietro.

La storia d’amore di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara facevano coppia da circa due anni. L’amore tra l’opinionista del programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’ e l’imprenditore fiorentino è nato dopo la fine del matrimonio tra la donna e Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli. Un legame forte e intenso quello tra i due, probabilmente segnato dalla distanza geografica che ha contraddistinto gli ultimi mesi della loro vita.

“L'unico problema è la distanza”, raccontava Ferrara qualche tempo fa: “Durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”. Poi è arrivato il lockdown dovuto alla pandemia durante il quale il loro rapporto si è basato prevalentemente su lunghe telefonate: “Con Vincenzo ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche videochiamata ma nemmeno tante. Avendo i miei tre figli a casa con me, ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noia”, rivelò lei a maggio scorso: “L'unica cosa positiva è che abbiamo più tempo per stare insieme e fare lunghe chiacchierate”. Nei mesi scorsi si era anche parlato di un possibile matrimonio, ma evidentemente la situazione è degenerata negli ultimi tempi.