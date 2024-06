Poliziotti fermano Tina Cipollari per farsi una foto: è polemica

Mani in alto… E cheese! Lo scatto è fatto, circolare. Sarà andata più o meno così l'altra sera a Pisticci, località di mare della Basilicata, quando due poliziotti hanno incontrato in una piazzetta Tina Cipollari e le hanno chiesto di farsi una foto insieme.

La storica opinionista di Uomini e Donne non ha potuto dire di no e si è messa in posa tra i due agenti, davanti alla volante. Felici per la foto ricordo, i poliziotti l'hanno mandata a tutti i colleghi e qualcuno l'ha pubblicata sulla pagina Facebook della Questura di Matera. "La serata ci ha riservato una piacevolissima sorpresa: i nostri colleghi del commissariato di Pisticci hanno incontrato Tina Cipollari, straordinaria protagonista dello spettacolo italiano. #essercisempre" si legge nel post, che dopo le prime critiche è stato modificato con un più semplice: "Buona serata dai nostri colleghi".

In pochi minuti è bufera. Una caduta di stile, secondo molti, da parte di figure che dovrebbero rappresentare serietà e autorevolezza. "Questa ve la potevate risparmiare" si legge in diversi commenti, c'è poi chi spera sia "uno scherzo" e che rimprovera i poliziotti: "Capirei di più una foto con persone che rappresentano altro nella società. Qualcuno che sia un esempio di vita, di cultura". E ancora: "Sapete chi ha inventato la penicillina e ha salvato milioni di vite? Ecco, una persona così dovrebbe essere considerata straordinaria". Infine la sentenza: "Va beh, a questo punto… Maria, io esco".