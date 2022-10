Tina Cipollari diventa scrittrice: pubblicato il suo primo libro

Siamo abituata a vederla nel salottino di Uomini & Donne, con i suoi abiti stravaganti e i giudizi efferati, eppure Tina Cipollari è una donna delle mille sfumature che non smette di sorprendere. Messi da parte gli impegni televisivi la viterbese si è cimentata con un mondo del tutto inedito, quello dell’editoria.

La 56enne ha infatti debuttato nei panni di scrittrice pubblicando il suo primo libro. “Piume di struzzo – storia di una donna”, questo il nome dell’auto-biografia della Cipollari, che sarà disponibile nelle principali librerie dal prossimo 25 ottobre al costo di 18 euro.

L’anteprima del libro

Nel testo, edito da Mondadori, Tina racconta la sua storia personale, dalla vita nella grande casa di famiglia a Viterbo al debutto a Uomini e Donne ormai 20 anni fa, che l’ha consacrata come uno dei volti più iconici del piccolo schermo. La realizzazione di un sogno per la donna, che da ragazzina nella sua cameretta, sognava di diventare come grandi dive di Hollywood. Una storia personale dove tuttavia non sono mancate difficoltà e dolori. Tina per un tragico scherzo del destino perde il suo principe azzurro, ma ciò nonostante non smette di credere nell’amore, ed è così che si ritrova, quasi per gioco, in tv.

“Piume di struzzo è un libro che diverte ed emoziona, è la storia di una donna indipendente e coraggiosa, orgogliosa e tenace, che non ha mai rinunciato a inseguire il proprio sogno di felicità: Non ho mai saputo cosa mi aspettasse, ma sono sempre andata avanti guidata dall'istinto, come un bruco che tesse il bozzolo senza sapere che diventerà farfalla. Sentivo dentro di me una tigre che aveva bisogno di correre libera, lo ero stata sin da bambina, e mentre tutti mi dicevano di volare basso, io non avevo mai smesso di credere nella magia della vita”, si legge nella pagina di Mondadori Store dove il libro risulta già acquistabile.

La reazione sui social

Proprio ieri la Cipollari ha condiviso su Instagram il suo entusiasmo per la prossima uscita della sua auto-biografia: “Non so dirvi quante emozioni ho riposto in questo libro. Tante, tutte, dalla frenesia al divertimento, ma anche il dolore e la solitudine. C'è la mia vita colorata come un arcobaleno, capricciosa come un mare in tempesta ma sempre con un boa di ‘Piume di Struzzo’ intorno al collo a ricordarmi la donna che ho sempre voluto essere”, ha scritto la donna sui social, dando qualche anticipazione su ciò che c’è da aspettarsi dal libro.