Tina Cipollari annuncia la fine della relazione con Vincenzo Ferrara: il messaggio ai fan

Tina Cipollari è tornata single. Con un messaggio Instagram che rompe la ferrea regola di tenere al riparo dai social la propria vita privata, la storica opinionista di Uomini e Donne ha annunciato la fine della relazione con il compagno Vincenzo Ferrara dopo circa due anni d’amore.

“Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata”, si legge a corredo di una foto che mostra il suo primo piano: “Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente Tina Cipollari”.

Nessun ulteriore dettaglio sui motivi che hanno indotto alla rottura del rapporto: nei mesi scorsi si è vociferato di una crisi di coppia dovuta a Kikò Nalli, ex marito di Tina, ma sia l’hairstylist che l’opinionista hanno prontamente smentito ogni rumors a riguardo

La storia d’amore di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara facevano coppia da circa tre anni. L’amore tra l’opinionista del programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’ e l’imprenditore fiorentino è nato dopo la fine del matrimonio tra la donna e Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli. Un legame forte e intenso quello che legava i due, probabilmente segnato dalla distanza geografica che ha contraddistinto gli ultimi mesi della loro vita.

“L'unico problema è la distanza”, raccontava Ferrara qualche tempo fa: “Durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”. Poi è arrivato il lockdown dovuto alla pandemia durante il quale il loro rapporto si è basato prevalentemente su lunghe telefonate: “Con Vincenzo ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche videochiamata ma nemmeno tante. Avendo i miei tre figli a casa con me, ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noia”, rivelò lei a maggio scorso: “L'unica cosa positiva è che abbiamo più tempo per stare insieme e fare lunghe chiacchierate”. Nei mesi scorsi si era anche parlato di un possibile matrimonio, ma evidentemente la situazione è degenerata negli ultimi tempi.