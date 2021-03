Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, c'è il ritorno di fiamma: le foto dei paparazzi

Ritorno di fiamma per Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara. Alti e bassi, rotture e riprese tra l'opinionista di Uomini e Donne e il ristoratore toscano ma finalmente ogni tempesta sembra essersi placata. Se, infatti, a novembre lei aveva annunciato di essere tornata single, oggi i paparazzi la pizzicano mano nella mano con la sua dolce metà in giro per Roma.

Tina Cipollari e Vincenzo, ritorno di fiamma

Prima un pranzetto vicino Piazza di Spagna per la coppia, poi lui la accompagna dal parrucchiere. Non un hairstylist qualsiasi, ovviamente, ma quello di fiducia di Tina, ovvero Federico Fashion Style, che ha un salone proprio in via Nazionale, nel centro della Capitale.

Si spengono così le voci di crisi per Tina e Vincenzo. A comunicare la rottura, quest'inverno, era stata lei stessa, chiedendo rispetto per il momento delicato che la coppia stava attraversando: "Tra me e Vincenzo e? finita, percio?, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serieta?, di non associarmi o accostarmi piu? ad un amore che da qualche tempo non ha piu? motivo di esistere nella mia vita", aveva scritto, lasciando intendere. Ma oggi l'amore è tornato, forte come quello degli inizi di tre anni fa.

I rapporti con l'ex Kiko Nalli

E' grazie a Vincenzo che Tina ha ritrovato il sorriso dopo la fine della storia d'amore con Kikò Nalli, ex marito a cui è stata legata 15 anni e da cui ha avuto i tre figli Mattias, Francesco e Gianluca, di 18, 14 ed 13 anni. Il rapporto tra i due ex è oggi sereno: "Io e Chico siamo molto affiatati. Non abbiamo avuto una separazione traumatica, fatta di tradimenti: semplicemente era finito l'amore".