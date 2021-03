Uomini e donne, il video della lite nel parcheggio tra Tina e Gemma

Chi pensa che la rivalità tra Tina e Gemma sia montata ad arte, dovrà ricredersi. Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, infatti, è stato mandato in onda un video in cui le due donne finiscono a litigare persino in un parcheggio. "Perfida, cattiva, falsa, ipocrita", grida la Dama torinese a Tina. E lei risponde con epiteti altrettanto pesanti. Ma che cosa c'è dietro la lite? Tutto nasce da una idea scellerata della produzione, ovvero quello di permettere a Tina di assistere ad una cena tra Gemma e il nuovo cavaliere Domenico.

Nel bel mezzo del pasto, Tina ha perso le staffe ed ha interrotto l'appuntamento tra i due piccioncini. "E' una pagliacciata", grida a Gemma, accusandola di prendere in giro Domenico. Qui inizia una forte discussione tra donne, che si conclude nel parcheggio. L'opinionista, in particolare, accusa la torinese di sfruttare i cavalieri per restare in tv. E lei replica che la stessa Tina ha trovato l'amore a Uomini e Donne, ovvero Kikò Nalli, l'ex marito. "Non è che lui è venuto a corteggiare me, è stato un colpo di fulmine - ha replicato l'altra - Uno mi è capitato e l’ho sposato. Con quell’uomo ho avuto tre figli, poi è finita. Lei non è venuta a cercare l’amore, evidentemente è venuta a cercare altro".